London (dpa) - Die Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar haben die erneuten Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Alle Anschuldigungen seien falsch, hieß es in einer Mitteilung. Der ehemalige katarische Spitzenfunktionär Mohamed bin Hammam habe beim Bewerbungsverfahren "keine offizielle oder inoffizielle Rolle" eingenommen. Zuvor hatte die britische Zeitung "Sunday Times" berichtet, dass ihr geheime Dokumente vorliegen, die belegen sollen, dass Bin Hammam fünf Millionen Dollar an Offizielle gezahlt haben soll. Damit habe er sich deren Unterstützung für Katar bei der WM-Vergabe sichern wollen.

