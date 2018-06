Köln (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben erstmals die Champions League gewonnen. Der Bundesliga-Dritte besiegte im Finale in Köln den deutschen Meister THW Kiel mit 30:28 und trat damit die Nachfolge des Vorjahressiegers HSV Hamburg an. Die Kieler, die erst vor einer Woche auf dramatische Weise die deutsche Meisterschaft geholt hatten, verpassten ihren vierten Triumph in der Königsklasse. Für Flensburg ist es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

