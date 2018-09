Teheran (AFP) Allen Appellen von Menschenrechtsaktivisten zum Trotz ist im Iran ein Mann wegen seiner Verbindungen zur Exilopposition hingerichtet worden. Wie die Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde Gholamresa Chosrawi Sawaddschani am Sonntag wegen seines "Krieges gegen Gott" gehängt, weil er die Exilgruppe der Volksmudschaheddin unterstützte. Chosrawi Sawaddschani war 2010 zum Tode verurteilt worden, zuletzt saß er im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran in Isolationshaft.

