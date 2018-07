Maroua (AFP) Zwei Anfang April von mutmaßlichen Kämpfern der Islamistengruppe Boko Haram in Kamerun entführte italienische Priester und eine kanadische Nonne sind wieder frei. Sie verließen am Sonntag mit einer Militärmaschine vom Flughafen Maroua die Region im äußerten Norden des Landes an der Grenze zu Nigeria, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Angaben aus Kreisen der kamerunischen Armee wurden sie am frühen Morgen freigelassen. Vorausgegangen waren demnach tagelange Verhandlungen in Nigeria.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.