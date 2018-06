Kano (AFP) Die islamistische Gruppierung Boko Haram setzt ihre Gewaltangriffe in Nigeria offenbar unbeirrt fort. Nach Angaben von Einwohnern attackierten Kämpfer der Extremistenbewegung erneut vier Dörfer im unruhigen Nordosten des Landes und töteten zahlreiche Menschen. Wie mehrere Augenzeugen am Sonntag berichteten, überfielen die Angreifer am Samstag die Ortschaften Nuwari, Musari und Walori im Staat Borno, schossen auf Zivilisten und brannten große Teile nieder.

