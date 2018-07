Sotschi (SID) - Die Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat beim Weltcup in der Rhythmischen Sportgymnastik in Minsk den neunten Platz belegt, der Sieg ging an Bulgarien. Im Einzel-Mehrkampf kam die deutsche Meisterin Jana Berezko-Marggrander aus Schmiden auf Rang 17, 19. wurde Laura Jung (St. Wendel).