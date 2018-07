Belgrad (SID) - Der WM-Dritte Marcel Hacker (Magdeburg) hat bei den Ruder-Europameisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Der deutsche Meister musste sich im Finale in Belgrad in 6:56,12 Minuten nur dem tschechischen Weltmeister Ondrej Synek (6:54,95) geschlagen geben. Bronze ging an den Litauer Mindaugas Griskonis (7:00,33).