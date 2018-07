Kabul (dpa) – Die Taliban haben die Freilassung des US-Soldaten Bowe Bergdahl im Austausch gegen fünf afghanische Häftlinge aus dem US-Lager Guantánamo Bay bestätigt. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid sagte der dpa, Aufständische hätten Bergdahl am Abend in den Distrikt Alischah in der Provinz Chost gebracht. "Dann landeten die Hubschrauber der Feinde und übernahmen ihn." Bergdahl habe nach der fast fünfjährigen Gefangenschaft ein Abschiedsgeschenk von den Taliban bekommen - einen afghanischen Turban, der ein Symbol Afghanistans sei, "als Geschenk der Mudschaheddin".

