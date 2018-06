Bangkok (AFP) Mit einem Aufgebot von fast 6000 Polizisten und Soldaten will Thailands Führung geplante Proteste in Bangkok verhindern. An acht Orten in der thailändischen Hauptstadt seien Sicherheitskräfte im Einsatz, sagte der stellvertretende nationale Polizeichef Somyot Poompanmoung am Sonntag. Derzeit sei die Lage normal und es gebe noch keine Anzeichen für Proteste, fügte er hinzu. Mehrere Straßen waren aber abgesperrt, um Menschenansammlungen zu unterbinden.

