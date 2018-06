New York (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in den USA sieben Menschen, darunter einer der beiden Besitzer der Tageszeitung "Philadelphia Inquirer", ums Leben gekommen. Wie Medien und offizielle Stellen am Sonntag angaben, starben der 72-jährige Lewis Katz und die sechs anderen Insassen am Vorabend, als die private Maschine kurz nach dem Start von einem Flugplatz nahe der Stadt Boston im Bundesstaat Massachusetts verunglückte. Über die Identität der anderen Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

