Los Angeles (AFP) Am Mount Rainier im Nordwesten der USA sind vermutlich sechs Bergsteiger ums Leben gekommen. Suchtrupps fanden am Samstag nur die Ausrüstung von zwei Bergführern und ihrer Gruppe, wie der Mount Rainier National Park im Bundesstaat Washington mitteilte. Vom Carbon-Gletscher in 2896 Metern Höhe seien zudem Signale von Lawinensuchgeräten empfangen worden. Alles deute darauf hin, dass die Bergsteiger mehr als tausend Meter tief in den Tod gestürzt seien, sagte die Nationalpark-Sprecherin Patti Wold. Es gebe "keine realistische Chance", einen solchen Absturz zu überleben.

