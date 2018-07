Berlin (SID) - Alba Berlin will seine Negativserie unbedingt beenden. Seit mehr als drei Jahren hat der Pokalsieger nicht mehr bei den Artland Dragons gewonnen. "Am Dienstag wird der Sieg kommen", kündigte Guard Akeem Vargas mit Blick auf Spiel vier im Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga an.

Beim Stand von 2:1 haben die "Albatrosse" ab 19.30 Uhr in der best-of-five-Serie die erste Chance zum Finaleinzug. Auch Bayern München kann bei den EWE Baskets Oldenburg (21.30/beide Sport1) alles klar machen.

"Wenn wir mit der gleichen Intensität wie heute spielen, haben wir eine wirklich gute Chance", meint Reggie Redding, am Sonntag beim 74:68 (41:35)-Erfolg vor Heimkulisse mit 17 Punkten Topscorer der Berliner, vor der vorerst letzten Reise nach Quakenbrück. Berlin kämpft im Artland gegen eine schwarze Serie an, weder im Pokal noch in den Play-offs hat der achtmalige Meister jemals bei den Dragons gewonnen. Dies gelang bisher lediglich in Punktspielen.

Das dritte Duell vor über 11.000 Zuschauern unterstrich erneut, wie eng die Serie ist. Berlin führte fast über die gesamte Spielzeit, am Ende wurde es aber doch wieder eng. "Defensiv hat mein Team heute eine großartige Leistung gebracht. Es ist ein bisschen schade, dass wir daraus nicht einen deutlicheren Sieg gemacht haben", sagte Alba-Trainer Sasa Obradovic: "Wir haben heute gezeigt, wie man spielen muss, und wollen das jetzt auch am Dienstag abrufen."

Hauptrundensieger München steht in Oldenburg vor einer ähnlich hohen Hürde. Der Sieg im ersten Auswärtsspiel beim Vizemeister war glücklich, nach dem vergebenen Matchball vom Samstag (103:105 n.2.V.) droht der 2:2-Ausgleich. "Wir müssen jetzt versuchen, unsere nächste Chance zu nutzen", sagt Bayern-Trainer Svetislav Pesic. Der Serbe weiß, wo er den Hebel ansetzen muss: "Wir haben gedacht, dass sich das Spiel von alleine entwickeln würde, ohne dass wir aktiv Einfluss darauf genommen haben."

Für Bayern München, deutscher Meister von 1954 und 1955, geht es um den ersten Finaleinzug seit dem Aufstieg vor drei Jahren. Berlin hatte zuletzt 2010/11 die letzte Play-off-Runde erreicht, dort aber gegen die in dieser Saison im Viertelfinale an Artland gescheiterten Brose Baskets Bamberg den Kürzeren gezogen (2:3).