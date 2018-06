München (AFP) Schauspieler Henning Baum ("Der letzte Bulle") hätte gern in einer anderen Epoche gelebt. Geschichte fasziniere ihn ungemein, sagte der 41-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "Freundin": "Was war zum Beispiel Sokrates für ein Typ? Wir wären sicher überrascht zu sehen, über welches Wissen man damals schon verfügte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.