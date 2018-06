Wiesbaden (AFP) Die Preissteigerung in Deutschland ist im vergangenen Monat wieder abgeflacht. Die Verbraucherpreise kletterten im Mai um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag aufgrund erster Schätzungen mitteilte. So niedrig lag die Inflationsrate zuletzt im Juni 2010.

