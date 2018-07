Payerne (AFP) Das neue Solarflugzeug "Solar Impulse 2" hat am Montagmorgen in der Schweiz seinen ersten Testflug absolviert. Bei dem Jungfernflug über dem Militärflughafen in Payerne saß der deutsche Pilot Markus Scherdel im Cockpit. Das von den Schweizer Luftfahrt-Abenteurern Bertrand Piccard und André Borschberg entwickelte Flugzeug wird ausschließlich mit Solarenergie betrieben und soll 2015 zum ersten Mal ohne Treibstoff die Welt umrunden.

