Stuttgart (AFP) Beim Austreten in den Unteren Schlossgartenanlagen in Stuttgart haben zwei Passanten am Sonntagabend zwei in Koffern verpackte Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um einen 50 Jahre alten polizeibekannten Mann sowie eine noch nicht identifizierte Frau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Hintergründe der Tat waren demnach zunächst völlig unklar, die Ermittler richteten eine 40-köpfige Sonderkommission ein.

