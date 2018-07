Gütersloh (dpa) - Das Essen in deutschen Kindertagesstätten ist einer Umfrage zufolge nicht ausgewogen. Auf dem Speiseplan der Kleinen stehe zu viel Fleisch und zu wenig Obst und Gemüse, geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Bei der repräsentativen Umfrage in fast 1100 Kindertagesstätten in allen Bundesländern gab nur rund ein Drittel der Einrichtungen an, sich an anerkannten Standards bei der Essenauswahl zu orientieren. Wie die Studie ergab, steht nur bei 12 Prozent der Kitas genügend Obst auf dem Speiseplan. Fleisch dagegen wird in 75 Prozent der Kitas zu häufig angeboten.

