Brüssel (dpa) - Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine liegt ein Tilgungsplan für die noch offenen Rechnungen auf dem Tisch. Es gebe auch einen Vorschlag, wie hoch der Preis für künftige Gaslieferungen sein soll, sagte EU-Energiekommissar Günther Oettinger. Er hatte sich mit den Energieministern beider Länder in Brüssel getroffen. Diese wollen den Plan "in wenigen Tagen" ihren Regierungen vorlegen. Eine endgültige Einigung soll dann in Dreiergesprächen spätestens Ende nächster Woche erzielt werden.

