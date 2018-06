Paris (SID) - Superstar Franck Ribéry steht trotz seiner Rückenverletzung erwartungsgemäß im endgültigen Kader der französischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Brasilien (12. bis 13. Juli). Trainer Didier Deschamps nominierte den 31-Jährigen in sein 23-köpfiges Aufgebot, einzige Änderung ist der Wechsel des am Nacken verletzten Keepers Steve Mandana (Olympique Marseille). Für ihn fährt Stéphane Ruffier (Saint-Etienne) mit nach Südamerika.

Am Sonntag hatte der Profi vom deutschen Double-Sieger Bayern München in Nizza beim WM-Test gegen Paraguay (1:1) ebenso gefehlt wie fünf Tage zuvor gegen Norwegen (4:0). Nicht einmal am Aufwärmprogramm nahm Ribéry teil, tags zuvor waren in einem Krankenhaus in Paris chronische Rückenbeschwerden bei ihm diagnostiziert worden. - Frankreichs WM-Aufgebot:

Tor: Mickaël Landreau (SC Bastia), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Stéphane Ruffier (AS St. Etienne)

Abwehr: Mathieu Debuchy (Newcastle United), Lucas Digne (Paris St. Germain), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (FC Arsenal), Eliaquim Mangala (FC Porto), Bacary Sagna (FC Arsenal), Mamadou Sakho (FC Liverpool), Raphaël Varane (Real Madrid)

Mittelfeld: Yohan Cabayé (Paris St. Germain), Clément Grenier (Olympique Lyon), Blaise Matuid (Paris St. Germain), Rio Mavuba (OSC Lille), Paul Pogba (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Newcastle United), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille), Franck Ribéry (Bayern München)

Sturm: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (FC Arsenal), Antoine Griezmann (Real Sociedad San Sebastian), Loïc Rémy (Newcastle United)