Mönchengladbach (SID) - Das Fußball-Länderspiel zur "Tatort"-Zeit hat der ARD die sechstbeste TV-Quote des Kalenderjahres in Deutschland beschert. Durchschnittlich 11,16 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag das 2:2 der deutschen Nationalmannschaft im WM-Test gegen Kamerun - eine Quote von 33,9 Prozent.

Unter den fünf Sendungen, die 2014 mehr Zuschauer hatten, sind zwei weitere Fußball-Spiele: Die Halbfinals der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid (11,66 und 12,06).