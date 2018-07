Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird die Spielpläne für die neue Saison der 1. und 2. Bundesliga am 24. Juni bekanntgeben. Die 52. Spielzeit der höchsten deutschen Klasse startet am 22. August mit einem Spiel von Titelverteidiger Bayern München, die 2. Liga bereits am 1. August.