Mönchengladbach (SID) - Sami Khedira hat mit Blick auf die Fußball-WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) zu einer besseren Balance in der Fußball-Nationalmannschaft gemahnt. "Nur mit Offensivfußball gewinnt man kein Turnier", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid dem kicker.

Bei der WM 2010 in Südafrika sei die DFB-Elf "unheimlich kompakt" gewesen, "jeder hat mitverteidigt, das ist danach etwas verloren gegangen. Ich habe deshalb schon vor 2012 davor gewarnt, immer nur von unserem tollen Offensivfußball zu schwärmen." Mit Offensivfußball hole "man vielleicht Sympathiepunkte, aber das ist längst nicht mehr unser Ziel", erklärte der 27-Jährige: "Unser Ziel ist, am Ende den Pokal in Händen zu halten."