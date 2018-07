Los Angeles (dpa) - Popstar Justin Bieber (20) hat sich für einen rassistischen Spruch entschuldigt, den er als Teenager gemacht hat.

"Als Kind war mir nicht bewusst, welche Macht bestimmte Worte haben und wie sehr sie verletzten können", betonte der Sänger in einem Statement, das er am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Er habe aus seinen Fehlern gelernt und sei herangewachsen. Der 20-Jährige entschuldigte sich in dem Statement bei allen, die er mit seinem "kindischen und inakzeptablen Verhalten beleidigt oder verletzt" habe. Am Wochenende war ein Video aufgetaucht, das vor mehr als drei Jahren aufgenommen wurde. Darin ist zu sehen, wie Bieber einen rassistischen Witz auf Kosten von Farbigen reißt.

