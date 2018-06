Madrid (AFP) Die überraschende Abdankung von Spaniens König Juan Carlos hat die Anti-Royalisten mobilisiert. Tausende Menschen demonstrierten am Montagabend in Madrid für eine Abschaffung der Monarchie. "Morgen wird Spanien eine Republik!", rief die Menge, die an der Puerta del Sol zusammenkam. "Keine Könige mehr, ein Referendum!", stand auf zahlreichen Plakaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.