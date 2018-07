Stuttgart (SID) - Die deutschen Tennis-Profis Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber sind die Zugpferde beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof (7. bis 13. Juli). Das gaben die Veranstalter des mit 485.760 Euro dotierten Sandplatzturniers am Montag bekannt.

Vor dem gebürtigen Hamburger Haas (Nummer 18 der Weltrangliste) und dem Augsburger Kohlschreiber (Nr. 24) führen allerdings Titelverteidiger Fabio Fognini (Italien/Nr. 15) und der Russe Michail Juschni (Nr. 16) die Setzliste an. Letzter deutscher Sieger in Stuttgart war Michael Stich 1991. Haas und Kohlschreiber sind zuvor auch in der Rasensaison bei den Gerry Weber Open im westfälischen Halle (9. bis 15. Juni) dabei.