Washington (AFP) Die USA haben der Regierung in Moskau anhaltende Unterstützung der prorussischen Aufständischen im Osten der Ukraine vorgeworfen. "Es gibt Beweise dafür, dass Russland weiter den ungehinderten Fluss von Waffen, Geldern und Kämpfern über seine Grenzen erlaubt", sagte US-Finanzminister Jacob Lew am Montag laut Redetext vor dem Institut Center of Strategic and International Studies in Washington. Die Absichten des russischen Präsidenten Wladimir Putin seien "noch immer nicht klar".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.