Brüssel (AFP) In Belgien soll der flämische Nationalistenchef und Wahlsieger Bart De Wever weiter eine Regierungsbildung sondieren. De Wever erstattete König Philippe am Dienstag in Brüssel einen Zwischenbericht und soll am kommenden Dienstag seinen Abschlussbericht vorlegen, wie der Königspalast mitteilte. Demnach schlug De Wever selbst vor, die Konsultationen weiterzuführen.

