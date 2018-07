Brüssel (AFP) In Belgien ist ein junger Franzose unter dem Verdacht der Rekrutierung islamistischer Kämpfer festgenommen worden. Der 23 Jahre alte Cédric V. wurde am Dienstag mit Blick auf eine Überstellung nach Frankreich in Auslieferungshaft genommen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Brüssel zu AFP sagte. Der Fall stehe in "keinerlei Verbindung" zum dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel.

