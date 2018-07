Frankfurt/Main (AFP) In Deutschland wächst der E-Book-Markt, auch wenn die meisten Leser weiter am gedruckten Buch hängen. Der Umsatzanteil von E-Books am Publikumsmarkt, der keine Schul- und Fachbücher umfasst, stieg im vergangenen Jahr auf 3,9 Prozent, wie aus einer am Dienstag vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main vorgestellten Studie hervorgeht. Im Jahr 2012 lag der Anteil demnach noch bei 2,4 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.