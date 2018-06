Berlin (AFP) Deutsche Außenpolitikexperten haben angesichts des Ukraine-Konflikts mit Russland vor der Gefahr einer neuen Blockbildung in Europa gewarnt. Eine neue Phase der militärischen Aufrüstung sei der falsche Weg, erklärten die Analysten mehrerer großer Friedens- und Konfliktforschungsinstitute in ihrem am Dienstag in Berlin vorgestellten Friedensgutachten. Auch Versuche des Westens, einen Regimewechsel in Russland von außen zu forcieren, würden nur die Macht und Popularität vom Präsident Wladimir Putin erhöhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.