Brüssel (AFP) Als Reaktion auf die Konfrontation mit Russland will sich die Nato neu aufstellen. "Wir müssen die Nato fitter, schneller und flexibler machen", forderte Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Dienstag bei einem Treffen der Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel. Deutschland, Polen und Dänemark kündigten an, mehr Soldaten an einen von ihnen geführten Stützpunkt im polnischen Stettin zu schicken.

