München (AFP) Die Krise in der Ukraine beunruhigt die deutschen Industriefirmen, und zwar besonders die großen. Eine am Dienstag veröffentlichten Online-Sonderumfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 2500 Unternehmen ergab, dass knapp 17 Prozent der Firmen, die antworteten, bereits Auswirkungen auf ihr Geschäft spüren. Ein Drittel dieser Unternehmen befürchtet demnach Beeinträchtigungen bei einem Fortgang der Krise. Knapp ein Drittel der Firmen gab an, dass sie wirtschaftliche Beziehungen zu Russland unterhalten, direkt oder indirekt.

