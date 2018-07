Berlin (AFP) Der Vize-Parteichef der AfD, Hans-Olaf Henkel, hält eine Zusammenarbeit mit der Union vorerst für ausgeschlossen. Eine Zusammenarbeit sei "völlig undenkbar, solange die CDU/CSU an ihrer leichtsinnigen Eurorettungspolitik" festhalte, sagte Henkel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Dienstag. Auf Länderebene und in den Kommunen entschieden das zwar die jeweiligen Gremien selbst - "aber ich rate davon ab, sich anzubiedern".

