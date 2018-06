Berlin (AFP) Die Fluggesellschaft Airberlin hat ihre Schadenersatzklage gegen den Berliner Flughafen (BER) zurückgezogen. Es habe eine außergerichtliche Einigung gegeben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Potsdam am Dienstag. Nähere Einzelheiten dazu wisse das Gericht nicht. Airberlin hatte im November 2012 Klage gegen den Flughafen eingereicht, weil der Fluggesellschaft bis dahin durch die Verschiebung der Flughafen-Eröffnung ein Schaden in Höhe einer zweistelligen Millionensumme entstanden war. Am Mittwoch sollte eigentlich der nächste Verhandlungstermin am Landgericht Potsdam stattfinden.

