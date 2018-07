Potsdam (AFP) Die Brandenburger Landesregierung hat ungeachtet des Protests von Umweltschützern und Kontroversen bei der Linkspartei den Weg für einen weiteren Braunkohletagebau geebnet: Das rot-rote Kabinett beschloss auf seiner Sitzung am Dienstag in Herzberg den Braunkohleplan Welzow-Süd II, wie Regierungssprecher Thomas Braune mitteilte. "Wir stehen zum weiteren Ausbau der regenerativen Energien", erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Dennoch bleibe die Braunkohle, insbesondere auch nach dem deutschen Atomausstieg, "als Brücke in das Zeitalter erneuerbarer Energien unverzichtbar".

