Berlin (AFP) Die Waschmaschine "WM 66", an der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" scheiterte, war ein echtes Allround-Talent. Mit dem Toplader konnten DDR-Bürger nicht nur Wäsche waschen. In dem robusten Gerät konnten auch Gläser mit Obst eingeweckt oder auf Feiern sogar Bockwürste erhitzt werden.

