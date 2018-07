Istanbul (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die vorübergehende Festnahme eines Reporters des US-Fernsehsenders CNN bei den Protesten zum Jahrestag der Gezi-Unruhen am vergangenen Wochenende gerechtfertigt. Es habe sich um einen "Agenten" und "Kriecher" gehandelt, der auf frischer Tat ertappt worden sei, sagte Erdogan am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor der Parlamentsfraktion seiner Partei AKP in Ankara. CNN habe im vergangenen Jahr acht Stunden lang pausenlos über die Gezi-Unruhen berichtet, "um mein Land aufzumischen".

