Karlsruhe (AFP) Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat wegen der NSA-Überwachungsaffäre europarechtliche Konsequenzen gefordert. Die Verabschiedung der Europäischen Datenschutzverordnung würde Internetanbieter wie Google zum Einhalten europäischer Schutzstandards zwingen und die Weitergabe von Daten an den US-Geheimdienst erschweren, sagte Leutheusser-Schnarrenberger bei der Vorstellung des Grundrechtereports 2014 am Dienstag in Karlsruhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.