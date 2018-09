Brüssel (AFP) Russland hat nach Beobachtungen der Nato die meisten seiner 40.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine wieder abgezogen. "Die meisten Soldaten haben sich von der Grenze zurückgezogen", sagte ein Nato-Vertreter am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Allianz am Dienstag in Brüssel. "Einige tausend Soldaten sind noch in der Nähe, aber die meisten dieser Einheiten scheinen den Abzug vorzubereiten."

