Düsseldorf (AFP) Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), will den EU-Stabilitätspakt lockern, um verschuldeten Euroländern Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. "Wir müssen im Stabilitätspakt Zukunftsausgaben in Bildung, Forschung, Infrastruktur und Beschäftigung anders behandeln als die Konsumausgaben des Staats, sonst schaffen es verschuldete Länder doch gar nicht mehr, in die Zukunft zu investieren", sagte Roth dem "Handelsblatt" aus Düsseldorf vom Dienstag. "Wenn ein Staat gezielt und verbindlich in Beschäftigung und Bildung investieren will, dann sollten wir ihn dabei doch nicht behindern, der Stabilitätspakt braucht an dieser Stelle mehr Intelligenz", fügte er hinzu.

