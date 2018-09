Brüssel (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Forderung zurückgewiesen, als Reaktion auf den Konflikt mit Russland dauerhaft Nato-Truppen in Osteuropa zu stationieren. Die östlichen Nato-Staaten "können sich auf unsere volle Solidarität verlassen", sagte von der Leyen am Dienstag in Brüssel am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister. "Es ist wichtig, dass wir die Rückversicherung unserer östlichen Partner so gestalten, dass wir multinational, aber rotierend und flexibel, also nicht statisch, nicht permanent (...) anwesend sein werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.