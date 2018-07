Brüssel (AFP) Die Inflation in der Eurozone ist im Mai auf 0,5 Prozent gesunken. Damit flachte die Preissteigerung auf ohnehin sehr niedrigem Niveau gegenüber April weiter ab, als sie 0,7 Prozent betragen hatte, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg unter Berufung auf erste Schätzungen erklärte. Am stärksten mit 1,1 Prozent zogen die Preise im Mai demnach bei den Dienstleistungen an, bei Industriegütern und Energie lag die Rate bei null.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.