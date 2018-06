Paris (AFP) Frankreichs Regierungschef Manuel Valls hat nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters vom Jüdischen Museum in Brüssel erneut vor der Bedrohung durch radikale Islamisten in seinem Land gewarnt. "Das ist wahrscheinlich die größte Gefahr", sagte der Sozialist am Dienstag den französischen Sendern BFMTV und RMC. "Wir standen noch nie vor einer solchen Herausforderung."

