Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat eine Verringerung der Regionen von derzeit 22 auf 14 vorgeschlagen. Damit sollten die Regionen gestärkt werden, die fortan zudem "mehr Verantwortung" bekommen sollten, schreibt Hollande in einem Meinungsbeitrag, der am Dienstag in mehreren regionalen Tageszeitungen erscheint. Die Gebietsreform solle dem Pariser Parlament vorgelegt werden. Zugleich kündigte der Staatschef an, dass die eigentlich für März 2015 geplanten nächsten Regional- und Kantonalwahlen bis zum Herbst desselben Jahres verschoben werden sollten.

