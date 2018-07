Paris (AFP) Die französische Regierung hat die Höhe einer drohenden Milliardenstrafe für die Großbank BNP Paribas in den USA scharf kritisiert. Die in US-Medien genannte Zahl von zehn Milliarden Dollar (7,3 Milliarden Euro) sei "nicht angemessen", sagte Außenminister Laurent Fabius am Dienstag im Sender France 2. "Wenn ein Fehler begangen wurde, ist es normal, dass es eine Strafe gibt. Aber die Strafe muss verhältnismäßig und angemessen sein."

