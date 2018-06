Berlin (SID) - Nach neuerlichen Korruptionsvorwürfen in den vergangenen Tagen hat sich die Bundestagsfraktion der Grünen explizit für eine Neuausschreibung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgesprochen. "Dieser Saustall FIFA muss aufgeräumt werden. Wir brauchen eine grundsätzliche Neuausrichtung", sagte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckart dem ARD-Hauptstadtstudio.

Es bestehe durchaus noch die Chance, so die Politikerin weiter, einen geeigneteren Austragungsort als Katar zu finden: "Bis 2022 ist genug Zeit, dafür zu sorgen, dass es hier wieder zum Fußball und nicht um Bestechung und Kommerz geht."

Göring-Eckardt appellierte an den Deutschen Fußball-Bund (DFB), seine Macht innerhalb der FIFA zu nutzen und Veränderungen einzuleiten. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartete die Grünen-Politikerin, dass sie sich bei ihrem anstehenden Besuch in Brasilien für eine Neuvergabe an einen demokratischen Austragungsort einsetzt. "Es kann ja nicht sein, dass Herr Blatter selber sagt: In demokratischen Staaten gehen solche Großereignisse offensichtlich nicht mehr. Sondern im Gegenteil: Wir brauchen Kriterien ? die UNESCO könnte da eine wichtige Rolle spielen ? Kriterien von Umweltschutz, Kriterien von Menschenrechten, Kriterien von Transparenz. Das könnte Frau Merkel anstoßen, wenn sie in Brasilien unterwegs ist."