Rom (AFP) Bei einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der süditalienischen Kleinstadt Foggia sind zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Die Detonation in der Nacht zum Dienstag ließ einen Teil des Gebäudeinnern einstürzen, wie Medien unter Berufung auf Rettungskräfte berichteten. Vor der Explosion hatten Bewohner des Hauses von einem starken Gasgeruch berichtet und den städtischen Gasversorger alarmiert. Dessen Techniker stellten jedoch bei einer Überprüfung keine Schäden fest.

