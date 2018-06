Tokio (AFP) Nach Fortschritten in den bilateralen Verhandlungen zwischen Japan und Nordkorea erwägt der japanische Regierungschef Shinzo Abe einen Besuch in dem abgeschotteten kommunistischen Land. "Wir müssen fortwährend darüber nachdenken, was die wirksamste Antwort und Methode ist, um Ergebnisse zu erzielen", sagte Japans Außenminister Fumio Kishida laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Jiji Press vom Dienstag vor Parlamentariern in der Hauptstadt Tokio. Dazu sei auch eine Reise Abes nach Nordkorea möglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.