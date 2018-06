Phnom Penh (AFP) Kambodscha hat am Dienstag drei Khmer-Statuen aus dem 10. Jahrhundert zurückerhalten, die vor etwa 40 Jahren aus dem Tempel Koh Ker gestohlen worden waren. Die Sandsteinfiguren hätten "Bürgerkriege, Plünderungen, Schmuggel und Reisen um die Welt" überstanden, sagte Vize-Regierungschef Sok An bei einer Willkommensfeier in der Hauptstadt Phnom Penh, an der auch Regierungsvertreter aus den USA teilnahmen. Die Sandsteinskulpturen stellen die Figuren Duryodhana, Bhima und Balarama aus dem alten Khmer-Königreich dar.

