Stuttgart (dpa) - An den in Koffern gefundenen Leichen aus dem Stuttgarter Schlossgarten sind zahlreiche Stich- und Schlagverletzungen festgestellt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart mitteilten, handelt es sich bei dem getöteten 50-Jährigen um einen Mann, der häufig unter Obdachlosen in Stuttgart verkehrte. Die Identität der ermordeten Frau war auch am Nachmittag noch nicht geklärt. Die beiden Toten waren am Sonntagabend in zwei Gepäckstücken hinter einer Betonwand in der weitläufigen Parkanlage gefunden worden.

